Fabienne LIBOUREL

De formation comptable, et ayant eu l'opportunité d’occuper un poste d'animatrice multimédia, qui m'a permis d'enrichir mes connaissances en bureautique et en informatique, je suis à la recherche d'un poste à temps complet dans le secteur de la comptabilité, de la bureautique et/ou de l'informatique.

Compétences Comptables :

Travaux de comptabilité de gestion courante

Comptabilité fournisseurs : Contrôle, saisie et suivi des encaissements des factures, gestion des litiges

Comptabilité clients : établissement et saisie des factures, relances des impayés

Trésorerie : suivi de trésorerie, caisse, rapprochements bancaires

Suivi des congés payés, contrôle et virements des salaires



Compétences animatrice Multimédia :

Animation d'ateliers informatiques pour enfants et adultes

Animations d'ateliers informatiques de stimulation pour séniors et personnes atteintes de début de maladie d'Alzheimer

Etablissement de supports de cours adaptés

Fonction accueil

Etablissement de factures clients

Suivi et tenue de caisse



Maîtrise des logiciels : E-evolution, Sage Compta, Sage Moyens de paiement, Excel, Word, Power point, Publisher...



Anglais et espagnol niveau scolaire



Mes compétences :

Comptabilité générale

Informatique

Bureautique

Comptabilité analytique