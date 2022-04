Fabienne LORENT LACOSTE

Spécialiste du marketing opérationnel, je maîtrise le suivi d’un plan d’action marketing / communication dédié à un réseau de points de vente.

Ma force de proposition doublée d'une grande aisance relationnelle me permet de guider mes interlocuteurs efficacement dans leur stratégie marketing par des tactiques opérationnelles adaptées à leur problématique.

Créer du trafic, animer et fidéliser une clientèle sont mes points forts.

Rédiger est également un de mes atouts. J’aime écrire des articles et y intégrer l’iconographie adéquate. J'exerce ce goût pour l’écriture en animant le site internet d’un Club de handball, un sport qui me passionne et où j'ai développé un esprit d’équipe fort.

Les nouvelles technologies me passionnent et ma capacité d'adaptation me permet de me familiariser très rapidement à un nouvel outil comme j'ai pu le démontrer au travers de l'utilisation d'un CMS pour développer le site de ce Club.

----

J'ai suivi récemment une formation intensive de 2 mois en anglais professionnel avec le Greta et passé la certification BULATS : 73/100 points - niveau B2.



Mes compétences :

Marketing

Retail

Communication

Décoration

Banque

Développement durable

Environnement

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Chaîne graphique

Rédaction

Rédaction de contenus

Marketing relationnel

Médias

Marketing direct

Marketing opérationnel