Fabienne LORNAGE

Compétences

• Audit et optimisation des processus et des organisations

• Mise en place d’outils de mesure de la performance

• Définition des objectifs et coordination des plans d’actions

• Mise en place et pilotage des tableaux bords

• Préparation et suivi des budgets

• Support méthodologique et formations

• Elaboration des rapports d’activité et gestion des risques

• Accompagnement et conduite du changement

• Animation de réunion



Mes compétences :

Édition

Audit

Formation

Gestion de projet

Management

Communication