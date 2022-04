Fabienne MAILLARDET

Visagiste, conseillère en image personnelle et professionnelle auprès des organisations, entreprises et particuliers. (Formation attestée à L’atelier du Relooking Nice, Paris).



Seize ans de conseil en salon de coiffure, puis six ans de responsabilité en prêt-à-porter, je souhaite mettre mon expérience au service d’autrui dans le domaine ou j’excelle : le conseil.



Pour ce faire ma méthode intègre respect, authenticité, bienveillance et sincérité.



Mon objectif étant la valorisation de l’individu.



Qu’est le conseil en image ?



«Il n’y a pas de personne laide, Il n’y a que des personnes qui s’ignorent»



Il est indispensable de différencier relookage et conseil en image personnelle :



Le relookage peut amener à un changement radical d’image et de style.

La transformation s’opère grâce à la méthode du drapage par les couleurs portées près du visage, (cheveux, vêtements, maquillage, accessoires,...) en tenant compte des morphologies corps et visages, afin de réaliser une transformation parfaitement adaptée.



Le conseil en image est quant à lui une optimisation.

C’est une étude minutieuse de la colorimétrie, de la morphologie afin de mettre en valeur ses atouts, tout en respectant le style choisi par la personne.



Des test pour définir: : Vos deux styles dominants, votre Morpho-silhouette et Morpho- visage...).



Nos différents moyens de communications : la voix, les gestes, les couleurs que vous aimez , celles qui vous mettent en valeurs le test du draping.



Public:

Ces différentes étapes s’adressent à toutes personnes qui désirent enrichir leur identité visuelle, leur communication para verbale et non verbale dans le but d’augmenter leur qualité de vie en sachant s’adapter à un environnement favorable à la réalisation de ses projets.

Une manière ludique d’apprendre à se sentir bien dans sa peau, à instaurer un relationnel constructif en toute circonstance.



Les objectifs:

Chaque participant recevra des conseils et outils pour maintenir une Image personnelle, professionnelle, flexible et adaptable.



Mes compétences :

réalisation

Accompagnement

adaptation

créativité