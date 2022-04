Fabienne MALET

Je suis actuellement domiciliée dans la ville de Toulouse et envisage de venir vivre à Bordeaux. Je suis engagée professionnellement et théâtralement jusqu’à juillet 2017 et souhaiterais démarrer une nouvelle activité dans la région bordelaise en septembre 2017.



Possédant un DEAVS (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale équivalent au diplôme A.M.P Aide Médico-psychologique) grâce auquel j’ai acquis des compétences diverses et variées auprès de publics différents, je suis une personne engagée, enthousiaste, sérieuse et dotée d’un bon côté initiateur. Le contact avec les personnes aidées et le travail en équipe m’amènent à vous proposer ma candidature.