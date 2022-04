Fabienne MARGOTTEAU

Activité de conseil en recherche de managers, d'experts et de cadres dirigeants dans le secteurs des Biens de Grande Consommation, de la Distribution, du BTP et de l’Immobilier, de la Chimie, de la Pharmacie et de la Santé, de l’Electronique, du Luxe, des Services et Loisirs, et de l’ Industrie.



Nous proposons:



- Recherche de cadres expérimentés middle et top management

- Externalisation des activités de recrutement

- Evaluation par assessment

- Coaching



Mes compétences :

Accompagnement

Approche directe

Assessment

Assessment center

Bilan de carrière

Bilan de compétences

Chasse de tête

Coaching

Conseil

Conseil en ressources humaines

développement RH

Executive Search

Formation

Recrutement

Ressources humaines

Search