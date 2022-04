Fabienne MARQUET

Assistante de projet rigoureuse et dynamique recherche un poste d'assistante de projet dans la formation ou la communication ( évènementiel )





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



1986 à ce jour PFC - Ponts Formation Conseil

Formation continue de l’Ecole des Ponts Paristech

Assistante de Formation

Unité Infrastructures routières et aéronautiques



- Conception de sessions de formation récurrentes : participation aux réunions de conception avec les différents intervenants, mise à jour des programmes et contacts intervenants

- Préparation logistique et commerciale des formations

- Gestion et suivi des tableaux de bord des sessions inter

- Suivi budgétaire (recettes, dépenses, frais, études prévisionnelles…)

- Suivi des inscriptions

- Contact et suivi des prospects (diffusion de plaquettes, e-mailing)

- Prise en charge de la logistique (accueil, documents pédagogiques, transport,

hébergement, salle et matériel, restauration, visites de sites : chantiers…)

- Réalisation des synthèses de satisfaction client après les stages

- Préparation et gestion de l’agenda du domaine (réunions, calendrier, brochures…)

- Suivi de la conception des documents commerciaux : calendrier des formations et des catalogues

- Mise à jour du site thématique du domaine



Organisation de sessions " Intra " avec les pays d'Afrique Francophone.





1989 - 2000 Association Gérontologique de l’Hôpital Charles Foix

Congrès de Gériatrie tous les ans au mois de novembre

Assistante logistique



Gestion des intervenants, des participants, logistique et négociations avec les prestataires



1984 - 1989 Ecole d’Infirmières Hôpital Charles Foix

Ecole d’Infirmières de l’Hôpital de La Rochefoucault

Vacations - Professeur de droit



droit du travail, responsabilités civile, pénale et administrative du personnel soignant





COMPETENCES BUREAUTIQUES

Maîtrise Word, Excel, PowerPoint

Pratique Internet , CEGID



Mes compétences :

Autonomie

Commerciale

Gestion administrative

Gestion commerciale

Relationnel

Rigueur

travail en équipe