Fabienne MASSIEU

Je crée des bijoux en métal en les découpant, façonnant, martelant. Je suis membre de Normandie Métiers d'Art, association qui elle-même est affiliée aux AAF.

J'utilise des métaux non précieux comme le laiton, le cuivre et l'aluminium. J'étais en juillet 2015 à la grange aux Dimes de Cambremer en compagnie de Marion Jean, "Au pays des fauteuils" (tapissière d'ameublement et décoratrice d'intérieur) . Je serai le WE du 7 décembre à Caen, avec d'autres créateurs de bijoux de NMA à l'Eglise St Sauveur: pensez-y!



