Fabienne MASSY

Intéressée par la chimie et l'environnement, je suis convaincue que les végétaux sont nos usines du futur. Je souhaiterais mettre mes compétences professionnelles au service de leur exploitation raisonnée, afin de participer activement à la découverte de nouvelles solutions qui amélioreront le quotidien de chacun. Dynamique, précise et appliquée, je suis capable de mobiliser mes connaissances techniques et scientifiques pour mener à bien les projets qui me seront attribués.



Mes compétences :

Autonomie

Organisation

Précision

Force de proposition

Rigueur

Polyvalente

Dynamique

QBASIC

C++