Avec 10 ans de secrétariat de Direction dans le domaine de l'industrie papetière et de la banque et 14 ans dans le domaine du médico-social, je possède une bonne capacité d'adaptation et des qualités rédactionnelles.



Mes compétences :

Qualités rédactionnelles

Connaissances en psychologie

Connaissance de l'outil informatique

Adaptation