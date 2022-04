Fabienne MERCERON

Diplômée et formée en comptabilité, gestion administrative, organisation et communication dans l'entreprise, emailing de masse et dernièrement en web design, je mets à la disposition des entreprises mes 20 ans d'expériences en divers domaines, ma polyvalence, mon autonomie et mon goût du travail bien fait.



Mes compétences :

Secrétariat

Webmaster

Comptabilité

Web design