Fabienne MERCIER-BERNADET

Docteur en histoire, licenciée en information/communication, ancienne auditrice de la 54e session nationale et du 13e cycle de formation à l'intelligence économique et stratégique de l'IHEDN, j'ai créé et dirigé pendant plus de 7 ans L'Esprit du Livre éditions (plus de 90 ouvrages).

Les difficultés à perdurer pour une petite entreprise dans la conjoncture que nous subissons et le besoin de travailler en lien avec une équipe m'ont conduite à mettre un terme à mon activité et à accepter un poste d'adjointe au chef de l'unité des concours médicaux du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG). J'y ai acquis de nouvelles compétences, notamment en droit des concours, en gestion d'un site Internet....

Je recherche un poste d'éditrice (directrice de collection, directrice éditoriale) ou de chercheur (dans les milieux de l'histoire et/ou de la Défense). La communication est également l'un de mes atouts.

Je suis disponible immédiatement, motivée et dotée d'un véritable esprit d'initiative. Les idées ne me font pas défaut. Faites-moi confiance !



Mes compétences :

Créativité

Réactivité

Sens du contact

Sens de l'initiative