Fabienne MICHIEL VAILLANT

Objet : candidature Responsable du Personnel et des Ressources Humaines ou postes similaires ( chargée de recrutement, gestionnaire de paies), ou postes de secrétariat ( secrétaire de direction ou administrative)

Madame, Monsieur,

Etant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature en qualité de Responsable du Personnel et des Ressources Humaines.

Mon expérience en tant que Manager Ressources Humaines m’a permis d’acquérir toutes les connaissances nécessaires à la bonne exécution des tâches du poste .

Aussi, je ne suis évidemment pas fermée à toutes autres propositions de postes assimilées ressources humaines ou secrétariat.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible de suite pour vous rencontrer lors d’un entretien à votre convenance.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Fabienne MICHIEL



Mes compétences :

Team Building

Bulletins