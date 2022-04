Coordonnateur sécurité

18 ans d'expérience sur une plateforme chimique classée SEVESO seuil haut



- Expertise incendie

- Évaluation des risques en santé et sécurité au travail

- Conseil

- Prévention

- Formation

- Management d'équipe



Aspect opérationnel conjuguant rigueur et adaptabilité afin de transmettre les bons usages en matière de sécurité au travail, santé et gestion de crise .

Bonne connaissance de l'entreprise et ses enjeux.



J'utilise préférentiellement LinkedIN, dans lequel j'actualise régulièrement mes données , n'hésitez pas à me contacter sur ce lien https://www.linkedin.com/in/fabienne-million-65b670a7/