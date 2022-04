- LA CLINIQUE DES POUPÉES créé depuis 1998 car il est nécessaire de faire revivre vos objets affectifs, tous vos jouets d'enfance tels que : L'Ours Teddy bear, Poupée, Doudou, Automate, tête en cire, théatre, boite à musique, oeuf d'autruche, peu importe l'état, notre mission: redonner vie! Accueil sur rendez-vous, pour un travail personnalisé avec devis immédiat élaboré selon vos souhaits...



- LES CRÉATIONS A LA MOGUE, symboles du réveil de l'enfance, fondre pour cette fabrication purement Française. Découvrez et adoptez La Collection dans le domaine du façonnage de personnages et des poupées décoratives. Nés de l'imaginaire du Maitre Artisan d'Art Fabienne MOGUE à Bordeaux, Mousquetaires, Scarlette, Charlot, Cerise, Chevalier d'Aquitaine, Milady, d'Artagnan, French cancan, Moulin rouge s'unissent comme vous à la notoriété de leur créateur. Laissez-vous bercer par l'originalité de cette marque déposée et participez à son renom. Près de 54 modèles sont créés pour être adoptés. Que des matières naturelles sont employées. Les séries limitées comme les pièces uniques possèdent un certificat d'authenticité. ;-)



http://www.clinique-poupees.fr/audio/4-Radio_France_Bleu.mp3

