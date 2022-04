Spécialisée dans l'ingénierie de formation, j'ai évolué dans différentes structures privées et publiques.

J'ai appréhendé les métiers de l'industrie, du textile, de la communication et de l'enseignement supérieur.

Passionnée et investie, j'aime apprendre, partager et transmettre.



Mes compétences :

Gestion de projets

Management d'équipes

Ingénierie de formation

GPEC GRH

Ingénierie pédagogique

Formation continue