Fabienne MORANDIERE

Juriste très expérimentée, diplômée, passionnée, polyvalente, curieuse de toutes les techniques juridiques et connexes, astucieuse. J'aime apporter à une équipe une expertise, une aide pour résoudre tous les problèmes et accompagner dans une optique de développement et de rentabilité. Je comprends vite et je sais innover s'il le faut plutôt qu'appliquer des procédures toutes faites et parfois inadaptées. Dans un univers toujours plus compétitif, je propose ces qualités à une entreprise où je pourrais vous offrir la quintessence de mes dernières années professionnelles (entre 5 ans et 10 ans maximum). Rencontrons-nous pour voir si je peux renforcer la force humaine que vous avez déjà constituée. A bientôt.