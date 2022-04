Fabienne NEUNER

Je suis une personne dynamique et dévouée. Je m'implique aisément et généreusement dans ce que j'entreprend, au delà du devoir, sans rechigner à la tâche et avec enthousiasme et volontariat.

Je suis disponible pour la société qui m'emploie car je m'y investie pleinement...c'est une réelle nécessite à mon épanouissement personnel que de me sentir presque "indispensable"..