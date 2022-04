Fabienne NICOLET

Après avoir obtenu mes qualifications en comptabilité et gestion financière j'ai pu évoluer dans divers société en tant que comptable et gestionnaire de paie puis depuis en 2007 j'ai créé une société dans la THERMIQUE INDUSTRIELLE dont j'étais gérante jusqu'à ce jour et également racheté une chaudronnerie industrielle.



Depuis plus de 10 ans, j'ai effectué toutes les tâches de dirigeante :



- Gestion de l'entreprise (commerciale et financière)

- Gestion de la comptabilité jusqu'au bilan

- Gestion de la paie RH (recrutement, charges sociales, toutes déclarations, DSN, etc..)

- Formatrice

- Gestion des achats et suivi de la gestion des dossiers clients (ERP, CRM, suivi de tous les dossiers clients et fournisseurs, etc.).



Pour cause de changement de situation personnelle, je postule aujourd'hui dans votre entreprise.

Je suis rigoureuse, sérieuse, organisée, discrète, ponctuelle, j’ai le sens des responsabilités et un bon relationnel.



Je reste à votre disposition pour plus d'information dans le but d'un futur entretien.



Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Cordialement,



F. NICOLET



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word