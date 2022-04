Fabienne NOZIEL

Après avoir travailler durant 25 années dans le secteur de l'hotellerie restauration, je m'adresse dorénavant aux particuliers pour leurs venir en aide chez eux.

Je suis une personne consciencieuse, ordonnée, capable de prendre des initiatives.

Je peux donc maintenant allier plus facilement ma vie privée et ma vie professionnelle ce qui me permet d'etre plus efficace et plus épanouie dans ma vie.

Si vous voulez me confier votre ménage et ou repassage, c'est avec grand plaisir que je m'en occuperai



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel