Fabienne PERREL

Artistiquement CREATIVE, PASSIONNEE et techniquement TRES IMPLIQUEE, je mets toute mon EXPERIENCE et mes SERIEUSES COMPETENCES à votre service, pour répondre à vos attentes :



- Direction artistique :

Recherches stylistiques, Iconographie, Identité artistique des marques, Structuration du plan de collection.

- Création Stylisme :

Recherche tendances, Benchmark, Plan de collection complet, cohérent avec l'ADN de votre marque.

Propositions et Création des Thèmes, Formes, Matières, Couleurs.

Essayages et Validation des prototypes.

- Création Graphisme :

Création des imprimés exclusifs et des décors, conformément à l'identité de votre marque.

Création de Logos représentatifs de votre marque.

- Communication :

Photos shooting (choix mannequins, lieux, suivi du shooting photos).

Montage supports commerciaux : Lookbooks et Catalogues sur la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign).

Packagings, Hangtags.

Accompagnement salons professionnels.



En m’adaptant à VOS BESOINS, je vous accompagne avec SENSIBILITE tout au long de vos projets.

N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie d'échanger avec vous, afin de bien comprendre VOS OBJECTIFS et voir si nous pouvons COLLABORER ENSEMBLE POUR MENER A BIEN VOTRE PROJET.





http://fabperrel.wixsite.com/fabienneperrel



Mes compétences :

Expertise

Direction artistique

Stylisme

Création textile

Graphisme

Catalogues

Suite Adobe