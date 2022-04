Fabienne PETER

Durant 25 ans j’ai évolué dans les ressources humaines dont 10 années en tant que DRH. Parallèlement j’ai expérimenté différents outils de développement personnel et professionnel.

Mon objectif est d’unir ces deux expériences, ces deux forces pour rendre plus fluide et plus harmonieuse la vie en entreprise.

A cet effet je recherche un emploi salarié dans une entreprise pouvant proposer un tel environnement soit au sein des Ressources Humaines, soit dans un contexte évènementiel.

Simultanément je propose des formations et accompagnements en entreprise pouvant servir cet objectif.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Organisation du travail

Communication

Développement personnel

Relations interpersonnelles