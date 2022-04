Fabienne PINSARD

Titulaire d'une licence professionnelle "Gestion et médiation de ressources documentaires" obtenue à l'université de Rennes 2 en juin 2014, je travaille à mi-temps à la médiathèque de Plouër sur Rance. J'ai en charge l'espace cinéma, musique et multimédia. C'est un travail passionnant et très enrichissant qui permet de partager et d'échanger sur de nombreux sujets avec le public.