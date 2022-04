Fabienne PLANCHENOT

Plus de 20 ans d’expérience de la communication interne et externe. Une expertise globale :

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE - COMMUNICATION EVENEMENTIELLE - COMMUNICATION PRESSE

- Elaboration des supports de communication

- Expertise en planification d'événements, coordination des intervenants

- Relation presse : Dossiers Presse et actions auprès des journalistes

- Pilotage et animation de sites Internet

- Compétence en négociation tarifaire et optimisation de budget



PROFIL

- Polyvalence et capacité d'adaptation

- Sens du service, rigueur, dynamisme, pro-activité

- Capacité à travailler en autonomie ou en équipe



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Négociation

Communication interne

Communication externe

Communication événementielle

Chaîne graphique

Conduite de projet

Conception-rédaction