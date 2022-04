Fabienne PONSOLLE

Après plus de 15 ans en agence d'architecture, j'ai décidé de fonder mon agence et depuis 2009 je propose mon savoir-faire aux particuliers. Je continue d'offrir mes services sous forme de missions courtes ou à durée limitée aux agences d'architecture pour toutes phases et tout type de projets.

J'utilise couramment les outils de communication : Autocad, Sketchup, Photoshop, excel, word.

Maîtrise correcte de l'anglais et de l'espagnol



Mes compétences :

Conception

Développement durable

Architecte