Fabienne PRIAM

Me destinant à une carrière de maître de conférence (enseignant-chercheur) en biologie, mon parcours est scientifique(deug, licence et maitrise de biologie générale), j'ai également obtenu mon master de biologie de réparation et ostéoarticulaire et mon doctorat de biologie cellulaire. J'ai également l'autorisation pour l'expérimentation animale (DU expérimentation animale niveau I).

J'ai ainsi pu encadrer et former plusieurs étudiants lors de leur initiation à la recherche et j'ai assuré des cours d'histologie et d'embryologie aux étudiants en deuxième année de chirurgie dentaire et aux première année de médecine.

J'ai également des cours de soutien dans la société ANACOURS.



Mes compétences :

Biologie

Chercheur

Enseignant

Enseignant chercheur