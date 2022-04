Fabienne QUENAON

En free-lance, je fais travailler mes méninges en autonomie, en travail d'équipe ou en pilotage avec un seul but : l'évolution et la croissance de mes clients. Achats, approvisionnement, organisation, gestion des flux et des stocks, planification, mise en place d'outils et de procédures, marketing sont mes domaines.

Intégrer une PME-PMI en pleine croissance en tant que membre du comité de direction avec en charge un ou plusieurs des domaines ci-dessus serait une perspective des plus intéressantes également.