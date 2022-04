L'humain et son rapport à la création me passionnent.

Notre avenir me semble plus que jamais lié à la créativité dont nous saurons faire preuve.

La créativité prend racine dans l'émerveillement de l'enfance et c'est ainsi que j'aime à l'aborder.



Albert Einstein disait "La plus belle expérience que nous puissions faire est celle du mystère".

Ainsi la vie et la joie...