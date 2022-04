Bonjour à toutes et tous je m'appelle Fabienne je recherche de l'aide pour ouvrir une boutique sur internet pour mes créations. Ce que je veux exactement c'est permettre aux personnes les plus démunies de faire des cadeaux à leurs proches leurs amis que ce soit pour un anniversaire, un mariage, une occasion quelconque, y compris aussi faire des compositions pour des enterrements. Je veux élargir aussi ma palette géographique en m'étalant internationalement si c'est possible. Que dire de moi autrement, je suis ambitieuse auparavant j'ai travaillé dans les lycées et collèges de Douai où j'habite en tant que O.E.A. (ouvrier d'entretien et d’accueil) je possède un CAP VENTE avec mention Anglais depuis 1980, je voudrais que je voudrais faire revaloriser. Je suis en pré-retraite depuis septembre 2002 et voudrais vraiment créer ma boutique afin de faire profiter les personnes qui n'ont pas les moyens. Donc je recherche tous conseils et de l'aide de toutes parts afin de pouvoir démarrer le plus rapidement possible dans cette direction de créations. Vous pouvez me joindre sur mon adresse mail fabienne.rajczyk@Bbox.fr.pour toutes propositions. Pas sérieux s'abstenir svp merci.