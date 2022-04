Détendez-vous

AXEO s’occupe de tout !



Membre du 1er réseau d’entreprises généralistes prestataires de services à domicile agréé par l’Etat, l’agence AXEO Services Levallois installée au 1 bis avenue de l’Europe vous décharge des contraintes quotidiennes.



Pour Fabienne Requet, gérante de la société, le sens du service est essentiel. Bien comprendre le besoin du particulier est fondamental afin d’offrir un service adapté et qualitatif. Une relation de proximité et de confiance est indispensable, il faut être disponible et faire preuve d’une énergie sans limite !



Actifs ou retraités, nous mettons tout en œuvre pour répondre de manière réactive et efficace à toutes demandes :

Garde d’enfants, organisation d’anniversaires, entretien courant de votre domicile et de vos espaces verts, petits travaux de bricolage, courses, services de réception, conciergerie et gardiennage … toutes nos prestations, régulières ou ponctuelles, sont assurées par un personnel qualifié et expérimenté.



Axeo Services Levallois c’est surtout : la proximité, le suivi régulier des prestations et les contrôles qualités que nous effectuons afin de nous assurer que nos clients sont satisfaits des prestations proposées.



Axeo services, des avantages …



• Réduction fiscale de 50% (article 199 du Code Général des Impôts).

• TVA réduite

• Aucun frais d'inscription et devis gratuit

• Un statut de non employeur:

- Vous exonérant de toute formalité administrative (contrat de travail, déclaration URSSAF, bulletin de paye,...)

- Vous préservant de tout litige relatif au droit du travail

• Une assurance "Responsabilité Civile" souscrite pour vous.

• La continuité des prestations en cas d'absence de nos intervenants (congés maladie, vacances, ...)