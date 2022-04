Fabienne REY

BIENVENUE !

près de 20 ans d'expérience professionnelle, dont plus de 10 en développement des RH en entreprise.

Depuis 2009, j'offre mes services - sur-mesure - aux TPE-PME, aux cabinet-conseil et aux organismes de formation, en qualité de CONSULTANTE et FORMATRICE " RH & MANAGEMENT", dans les domaines qui me passionnent :



- GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES (diagnostics RH, GPEC (conduite de projet, élaboration d'outils et tableaux de bord), transmission de compétences, entretiens d'évaluation, entretiens professionnels, recrutement/ intégration, mise en place de procédures, égalité H/F...)



- FORMATION (aide à l'optimisation de la gestion du plan formation, ingénierie, animation d'actions en RH et management notamment en management et coopération intergénérationnels, évaluation du processus de formation).



- DEVELOPPEMENT PERSONNEL : formation et accompagnement (Gérer son stress pour mieux piloter son équipe, aider ses collaborateurs à mieux gérer leur stress, favoriser le changement de posture, accompagner la prise de poste...)



Les projets pluridisciplinaires ou en coproduction, les nouvelles formes de managements et les neurosciences éclairant ressources humaines m'intéressent tout particulièrement !



Contactez-moi !

06 63 53 01 47



Mes compétences :

Conception

Conseil

Développement durable

Formation

GPEC

Ingénierie

Réalisation

Recrutement

Référentiel Compétences

Ressources humaines

Management

Accompagnement