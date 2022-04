Fabienne RICHARD

Mon parcours laisserait à penser que je serais intéressée par une opportunité dans le domaine bancaire, et plus particulièrement dans le domaine de l’International… en fait… il n’en est rien ! Après plus de 30 années passées dans ce monde, j’éprouve aujourd’hui une nouvelle envie, une impulsion très forte qui me pousse à m’ouvrir d’autres voies…

Je suis intéressée par de nombreux autres domaines : par exemple, le domaine social, l’enseignement – avec une attirance pour l’enseignement du FLE, le monde des enfants et la culture (emplois dans une MJC par exemple) ou encore la formation. Et bien sûr cette liste n'est pas exhaustive !

Je suis donc à l’écoute de NOUVELLES opportunités, prête à relever un nouveau challenge plus personnel… découvrir un second souffle professionnel avec une énergie qui pourrait surprendre !



Mes compétences :

Assistanat

International

Langues

Organisation