Fabienne RIOU

Forte d'un DJCE obtenu à l'issue d'un cursus juridique universitaire, j'ai acquis des expériences réussies à travers différents postes : Collaboratrice Juridique ( Responsable d'études secondaires ) -Chargée des Ressources Humaines d'un groupe de 10 sociétés et 120 salariés,- Responsable administratif d'un Service de Santé au Travail (10000 adhérents) avec une équipe de 4 collaborateurs -.



Mes 15 ans d'expérience dans les Procédures Collectives en qualité de Collaboratrice juridique au sein d'études d'Administrateurs Judiciaires m'ont amené à créer, ma structure pour me spécialiser dans les Procédures Préventives à proposer aux Entreprises, qui connaissent des difficultés économiques, juridiques ou financières ponctuelles, que sont le Mandat ad hoc et la Conciliation.



Mes missions consistent à Négocier avec l'ensemble des partenaires de l'entreprise : l'Etat, Créanciers privés, Bailleur, Etablissements bancaires etc, obtenir des délais dans le paiement des créances et signer des Protocoles d'accords ou moratoires aux fins d'éviter à l'enteprise d'aller vers une procédure judiciaire.



J'officie sur les Tribunaux de Commerce et TGI de NANTES - SAINT NAZAIRE et la ROCHE SUR YON et suis désignée par ordonnance rendue par Messieurs les Présidents pour des mandats de 3 mois.



Mes principaux prescripteurs sont : Les Présidents de Tribuanux, les Experts comptables, les Avocats, les Banques et ...... vous à travers les réseaux