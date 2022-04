Fabienne ROCHARD

PRÊTE À RELEVER DE NOUVEAUX DEFIS







Profil atypique, une ténacité et un bon sens de la communication, ont fait que j'ai acquis au fil des années, un esprit d'initiative, qui m'ont amené à des postes comme : approvisionneur et assistante achat, et enfin Responsable Achats.

Organisée et rigoureuse j'ai pu mettre toutes ses qualités, au profit tant d'un groupe Agro Alimentaire Nationale, que dans une PME du bâtiment.



Mes compétences :

Sourcing

Négociation

Achats

Bâtiment

Management

Organisation