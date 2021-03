J'ai une expérience professionnelle de plus de 25 ans, en management et développement d'affaires dans des milieux industriels variés, à l'international, dans le privé comme dans le public.

J'ai une bonne connaissance de la société et de l'économie chinoises. J'ai vécu 17 ans en Chine. J'aime établir des relations entre la Chine et l'Occident.

Mon engagement, ma capacité d'adaptation, ma détermination sont des qualités qui m'ont permis de réussir dans mes projets.