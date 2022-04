Fabienne ROTGER

Orthopédiste - orthésiste depuis 14 ans : confection de semelles , d'orthèses de mains , de releveurs de pied , de réaxeurs d hallux valgus et autres . je travaille aussi bien au décapeur thermique , qu à l eau pour les matériaux thermoformables ( main notamment ) . l'usinage des semelles ou coques talonnières peut s'effectuer en méthode traditionnelle ou thermomoulable , je maîtrise ces 2 techniques . les corsets sur mesure sont aussi réalisables sur mesure et mes patients repartent appareillés de suite .

je pratique aussi des appareillages sur mesure pour bébé et/ou enfants comme des releveurs de pied , par exemple .

le sur mesure est agrémenté de l 'orthopédie de série qui passe , nécessairement , par un essayage en cabine ( chevillères , genouillères , ceintures , colliers cervicaux , contention veineuse , prothèses mammaires , releveurs pieds , gilet d épaule , chaussure thérapeutique , etc ...)

j ai le sens du contact humain , qui me parait indispensable. je pratique aussi la facturation en cahier comme en FSE ( feuilles soins électroniques ) , ainsi que la prise de rdv ...

je sais travailler à domicile directement quand nécessaire ou appareiller à l hôpital si besoin ou maison de retraite .