Fabienne ROUILHES

Après avoir travaillé 30 ans dans le domaine du Voyage d'Affaires et avoir occupé les différents postes inhérents à un agent de voyage, travail varié, qui demande une grande adaptabilité et un grand sens du service, me voici aujourd’hui, à un tournant de ma vie, à l'élaboration d'un projet suite à l'amorce d'un licenciement économique.



Après avoir suivi des cours intensifs d'anglais auprès de Wall Street Institut durant ces derniers mois,



j'entame dès à présent une formation par correspondance, dont l'objectif est l'obtention d'un DEES AD (Diplôme Européen d'Enseignement Supérieur Assistante de Direction)



Mes compétences :

Service

Formation

tourisme