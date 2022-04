Fabienne ROY

Actuellement Directeur de Skills & Technical Resources au sein de Prosodie (groupe Capgemini), je suis à la tête d'une direction de 350 personnes réparties sur plusieurs sites géographiques et contribuant au Delivery build & run pour 400 clients, sur des projets d’intégration de solutions Voix & CRM / Mail / Chat / Réseaux sociaux, d’hébergement de plate-forme, développement d’applications web spécifiques et programmes digitaux.



Ayant un sens aigu des responsabilités et fortement impliquée, j'ai pu prouver leadership, autonomie et efficacité à mener à bien les diverses missions qui m’ont été confiées, qu’elles relèvent du management d’équipe de taille importante, de la gouvernance de projets d’envergure, de la relation client ou encore de l’avant-vente.



Communication et écoute, capacités d’adaptation à des environnements fonctionnels et technologiques variés et des publics diversifiés, disponibilité et sens du service sont autant d’atouts qui m’ont permis d’obtenir de très bons résultats, dans un souci permanent de respect des engagements en terme de satisfaction client, qualité des livrables, coûts et des délais.



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Avant-vente

Solutions Voix - Telecom

Solutions centres de contacts

Digital

Offshoring