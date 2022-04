Actions de formation autour des écrits professionnels.

Adaptation au contexte et aux attentes de l'employeur.

Autonomie et concertation.



Rédactionnel (champs privilégiés : culture, littérature, éducation, sanitaire et social)







Mes compétences :

Culture littéraire

Culture générale

Formatrice

F.L.E.

Journalisme

Photographie

Communication

Écriture

Ecrits professionnels