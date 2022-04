Fabienne ROYER

Je suis secrétaire médico-sociale de la Croix Rouge Française, avec 24 ans d'expérience (19 ans dans le secteur public et 5 ans dans le secteur privé).

J'ai acquis pendant cette durée un bon esprit d'équipe (échanger avec mes supérieurs, avec mes collègues).

Ma polyvalence dans mon travail (connaissance des outils bureautiques, accueil physique et téléphonique, facturation), mes capacités à m'adapter à de nouvelles situations, de nouvelles compétences demandées par le métier sont des qualités que je souhaite mettre à la disposition de votre établissement.



Mes compétences :

Informatique

Taper un courrier

Facturation

Accueil physique et téléphonique

Dactylographie

Classement

Comptabilité

Gestion des stocks

Archivage