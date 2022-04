Fabienne SAGET

15 ans d’expérience en tant qu’ingénieur Commercial B2B

Développement commercial en France et à l'international, auprès de grands comptes, PME, PMI

Mise en place et gestion d’un réseau de partenaires

Management de commerciaux sédentaires

Réalisation d’opération marketing et de support (mailing, plaquette, newsletter)

Anglais courant



Mes compétences :

Développement commercial

Animation de réseaux

Vente à l'international

Flux Bancaires

SEPA

EBICS

B to B

Commercial

Services

Banque

Management