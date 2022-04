Fabienne SAINT-HONORÉ

Après un bilan de compétences en 2018, et une expérience de plus de 20 ans dans le domaine du textile, je souhaite donner une nouvelle orientation à mon avenir professionnel.

En effet, au cours des 15 dernières années, mon investissement auprès de mes collaborateurs, en tant que SST, et en tant que membre du CHSCT, ainsi que mon appétence pour tout ce qui peut protéger notre planète et ses habitants, m’ont conduite à ce « nouveau » métier d’animateur QSE.

Mes aptitudes m’ont permis d’être admissible à la formation en alternance « d’Animateur QSE », proposée par le CESI de Nantes, qui débutera le 24 septembre 2019.



Mes compétences :

Ecoute

Organisation

Observation

Sens du contact

Pédagogie

Adaptabilité

Rigueur

Audit