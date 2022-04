Fabienne SALABERRY

Sénior (46 ans) dynamique ,curieuse,bonne présentation,rigoureuse,efficace,polyvalente.

10 ans d'expérience en tant que dessinatrice projeteuse en bureau d'études structure béton armé.

Recemment dîplomée dans le domaine de la rénovation énergétique, je souhaite mettre à profit, développer et partager mes compétences et capacités au sein d'une entreprise innovante et responsable dans un des secteurs suivants (construction,énergies,réseaux télécom,industrie... ) Mon ouverture d'esprit, ma capacité d'adaptation et d'apprentissage seront des atoûts profitables au sein d'une équipe. Disponible, je me tiens à disposition pour tout entretien.



Mes compétences :

Bilan thermique

AutoCAD

Diagnostic de performance énergétique

Reporting

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe Photoshop

2D

3D