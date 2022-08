Fabienne SAQUÉ-KOEHLER

Disponible et ouverte à tous types de prestations nécessitant l'intervention dune cheffe de projet et ou d'une graphiste : mes compétences vont de la conception -print et/ou web- à la réalisation de vos supports de communication. N'hésitez pas à me contacter afin de me soumettre vos projets !



Compétences

Gestion de projet en V & Agile

Graphisme print et web UI/UX

Rédaction & community management



Outils

Gestion de projet : Pack Office, Microsoft Visio, Microsoft Project, Invision, Balsamiq, Uxpin, Asana, Trello, Redmine, Basecamp

Graphisme : Suite Adobe (Indesign, Illustrator, photoshop, XD), Sketch, CMS (WP, Joomla, Prestashop)



Langues

Anglais : Toeic 935/990 (Niveau B2 - C1)

Espagnol : Notions