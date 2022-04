Fabienne SAUVAGEOT

Infographiste print pendant des années, la photogravure n'a plus de secret pour moi, alors je suis partie à la découverte du web.

Ma passion c'est l'image, qu'elle soit photographique, imprimée ou qu'elle s'affiche sur un écran et je ne peux pas me résoudre à choisir entre le papier et le clavier.



Autoditacte au départ, j'ai suivi plusieurs formations au GRETA Estienne et aux Gobelins pour créer et développer des sites dynamiques et des webapps.



Passionnée de technologies nouvelles, je vois dans les tablettes la possibilité d'utiliser mon expérience de la mise en page au service de l'édition numérique. Tout est encore à inventer mais il est important de maîtriser les nouveaux outils. Formée aux Gobelins et à l'Asfored, je réalise des e-pub, des PDF intéractifs et des publications pour tablettes avec InDesign Digital Publishing Suite et Aquafadas.



Mes compétences :

WebDesigner

Édition numérique

Développeur web

Intégrateur web

Chaîne graphique

Création graphique

Html/css

PHP / MYSQL

Javascript

XML/XSLT

JQuery

Formatrice (html, css, php)

Webdesign

Mise en page

Développement

Intégration

E-pub

Animation html css

CSS 3

HTML 5

Illustration

Ecriture

pop-up