Fabienne SAUVINET

Bonjour et bienvenue sur cet espace de partage,



Je suis à votre écoute pour toute nouvelle opportunité. J'ai plus de 30 ans d'expérience professionnelle et je suis en mesure d'apporter mon savoir-faire et mon expertise à une entreprise en expansion.



Mes objectifs :

. Exercer un poste à fortes responsabilités en tant qu' Assistante de Direction au sein d'une nouvelle structure (Présidence, Direction des Ressources Humaines ou Direction Commerciale) ;

. M’épanouir dans une nouvelle dynamique d’entreprise.



Au cours de mon parcours professionnel, j’ai acquis de solides compétences techniques en accompagnant les équipes avec lesquelles j'ai collaboré dans différentes entreprises et notamment en tant que support pour plusieurs directeurs régionaux. Disponible, dynamique, et rigoureuse, je suis prête à m’investir dans un nouveau challenge. Organisée, dotée d'une grande capacité d'analyse et de synthèse, je maîtrise parfaitement les outils informatiques, je sais faire preuve d’adaptation. De même, j’ai le sens des priorités et je suis capable de prendre des initiatives. Je privilégie la qualité des tâches qui me sont confiées, ce qui me permet d'évoluer dans un climat de confiance et de fiabilité. Je dispose d'une importante aisance relationnelle et je sais rester discrète, favorisant ainsi une communication efficace aussi bien avec les intervenants internes et externes, sur place ou à distance. Piloter une équipe est dans mes capacités. De même, je suis opérationnelle pour assister un Responsable des Ressources Humaines, ayant acquis des compétences de gestion administrative et juridique du personnel en suivant une formation de 6 mois avec le CNED.



N'hésitez pas à prendre contact avec moi si mon profil vous intéresse !





Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Recherche documentaire

Gestion administrative et commerciale

Organisation d'évènements

Pilotage de projets

Optimisation de processus

Secrétariat de direction

Assistanat de direction

Negociation achats

Encadrement d'équipe administrative

Gestion de la relation client

Autonomie professionnelle