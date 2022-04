Fabienne SAVO

De formation juridique en droit privé, j'ai exercé principalement les fonctions: de juriste au sein d'une association de consommateurs, de secrétaire de Direction d'une société d'agences immobilières, et d'assistante juridique au sein du service juridique d'un important réseau immobilier.



Dotée d'un bon sens de l'analyse, de capacités d'écoute et de qualités rédactionnelles, je recherche un poste dans le domaine du conseil et de l'assistance juridique aux particuliers et aux professionnels.



Mes compétences :

Rédiger courriers, assignations

Suivre dossiers contentieux

Surveiller la jurisprudence et la règlementation

Collaborer avec avocats

Contacter Huissiers, Greffes, Administrations

Prévenir les litiges