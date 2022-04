Fabienne SCHULLER

Je suis comptable de formation. BTS obtenu en 1997.

Je suis une personne rigoureuse, investie dans son travail et volontaire.

J'aime la polyvalence des tâches; la gestion et le suivie d'une société mère et de ses filles me motive beaucoup aussi bien pour la comptabilité pure pour le suivi général de l'évolution des structures.

Je suis susceptible d'étudier toute proposition professionnelle qui pourrait me faire voir un autre horizon, me faire vivre une nouvelle expérience.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel