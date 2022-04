Fabienne SEMENTERY

TRADUCTION INTERPRETARIAT TECHNIQUE



CENTRE D'AFFAIRES DE LA JONXION

1 AVENUE DE LA GARE TGV

CS 10600

90400 MEROUX

Tel : 0033 3 39 03 11 50

contact@tit-traduction.fr





T.I.T offre deux types de prestations : la traduction et l’interprétariat (simultané ou consécutif).



Traduction



Nous traduisons tous les documents relevant de nos domaines de spécialisation dont le contenu est :

- technique (normes, spécifications, cahiers des charges, offres, manuels, modes d’emploi, brochures…)

- commercial (sites Internet, catalogues, textes publicitaires, communication institutionnelle, newsletters, journaux d'entreprise…)

- juridique (documents assermentés, contrats, statuts, conditions d'achat/de vente...)



Chaque traduction est soumise à une révision (vérification de l’exactitude et de la fidélité de la traduction) et à une relecture (contrôle final des fautes d’orthographe, de grammaire ou de typographie). Le réviseur et le relecteur sont deux intervenants différents.



Interprétariat



Nous réalisons des missions d'interprétariat simultané (en cabine) et consécutif (liaison). Ces missions peuvent s’avérer nécessaires dans le cadre de :

- conférences, congrès, colloques ou séminaires

visites en entreprise, accompagnements/déplacements, rendez-vous d’affaires ou salons

- stages/cours de formation interne

- mises en service de nouvelles installations/machines





Mes compétences :

Traduction technique

Industrie

Gestion de projet

Qualité

International