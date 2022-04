Fabienne SIROT

Madame Sirot Fabienne

Le Prince

69240 Pont Trambouze

Email : sirot.christian06@gmail.com



TEL : 06/80/94/97/50





A Pont Trambouze le 09/09/2014





Objet : Candidature spontanée







Madame, Monsieur,



J’ai le désir profond de réussir et de donner un nouveau sens à ma vie professionnelle.

Bien que n’ayant pas encore eu l’occasion de développer une certaine expérience du métier, je souhaite devenir agent de service.



D’un naturel sociable et pédagogue et dotée d’une grande capacité d’adaptation je saurais m’intégrer à votre structure. Je suis une personne motivée, j’aime que le travail soit bien fait, polyvalente et surtout très disponible.



Vous constaterez à la lecture de mon curriculum vitae mes connaissances sur les compétences du métier d’agent de service et mon expérience professionnelle dans le secteur de l’industrie textile dans lequel j’ai mené à bien toutes les missions que l’on m’a confiées. J’ai eu l’occasion lors de mon dernier emploi de prendre des responsabilités développant mon sens relationnel auprès d’une équipe.



Ma détermination pour cette nouvelle activité, m’amène à vous proposer ma candidature.

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer mes sincères salutations.





Mes compétences :

employée textile